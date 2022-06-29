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Kurban Bayramı öncesinde hediyelerle yetim çocukların yüzü güldürülüyor

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Kurban Bayramı öncesinde hediyelerle yetim çocukların yüzü güldürülüyor

Konya'da Göç, Sanat ve Spor Platformu (Migarts) ve Dideberah Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde, hayırsever vatandaşların da desteğiyle yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

Konya'da Göç, Sanat ve Spor Platformu (Migarts) ve Dideberah Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde, hayırsever vatandaşların da desteğiyle yetim çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi.

Migarts Platformu Başkanı, Rekabet Kurumu Üst Kurulu Üyesi Ayşe Ergezen, Kurban Bayramı'nı anne veya babasıyla geçiremeyecek çocukların yüzünü biraz da olsa güldürebilmek için hayırseverlerle el ele verdiklerini söyledi.

Ergezen, 120 çocuğun gönüllerince alışveriş yapıp, beğendikleri bayramlıkları seçtiğini belirterek, "Çocuklarımız hem kendi bayramlıklarını seçti hem de çok eğlendi. Bir çocuğu mutlu etmek aslında ona bir şey satın almaktan ziyade yalnız olmadığını hissettirmekle başlıyor. Onların gözlerindeki mutluluğa tanık olmak, her şeye bedel bir duygu." ifadesini kullandı.

Çocuklara anne-baba eksikliğini hissettirmemek için bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Ergezen, vatandaşlara özellikle de bayram günlerinde yetim çocukları unutmamaları gerektiğini hatırlattı.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Kurban Bayramı gençlik Konya Güncel Haberler

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