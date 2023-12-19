Küçükçekmece'de silahlı kavga: 2 yaralı, 1 gözaltı

Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı ve bir şüpheli gözaltına alındı. Kavga, kız meselesi yüzünden husumetli olan iki kişi arasında çıktı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı ve üzerinde bir tabanca ve fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de biri ağır iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde çıkan kavgada U.A. ile A.N'yi silahla yaralayan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve detaylı saha çalışması yürüten ekipler, U.A'nın kız meselesi yüzünden husumetli olduğu B.G. ile olay günü buluştukları ve kavga ettikleri bilgisine ulaştı.

Çıkan kavgada B.G'nin silahla ateş açması sonucu U.A. ile olay yerindeki A.N'nin yaralandığı belirlendi. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralılardan U.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.G. polis ekiplerinin çalışması sonucu Atatürk Mahallesi'nde yakalandı.

Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, üst aramasında 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.G. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.