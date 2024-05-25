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Küçükçekmece'de ses bombası saldırısı: 2 yaralı

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Küçükçekmece'de motosikletli ve maskeli 2 şüphelinin ses bombası attığı iş yerinde 2 kişi yaralandı. Şüpheliler kaçtı, polis çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de motosikletli ve maskeli 2 şüphelinin ses bombası attığı iş yerindeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne akşam saatlerinde motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, içeriye ses bombası attıktan sonra kaçtı.

Patlamada iş yerinde bulunan Ş.A. (28) ile F.S. (58) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Ş.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, F.S'nin de ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

"Bombayı attıklarında eşim yere yattı"

İş yeri sahibinin eşi Yonca Türkmen, gazetecilere, kendisinin olay sırasında evde, eşinin ise iş yerinde olduğunu söyledi.

Türkmen, "Bombayı attıklarında eşim yere yattı. Burada duramıyoruz, tehdit altındayız. Rica ediyorum bulsunlar artık. Burada bir kişi ölebilirdi. Daha önce de arabamı ve tekel bayisini kurşunladılar." diye konuştu.

Görgü tanığı Mahir Çok da motosikletin üstünde maskeli 2 kişi gördüğünü, iş yerine bir cisim atıp kaçtıklarını söyledi.

Öte yandan, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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