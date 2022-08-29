Konya haberleri! Konya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Konya gündem haberi... Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Seyit Ali Atçeken idaresindeki 42 JM 013 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunun 26. kilometresinde Nejdet D. yönetimindeki 06 CRP 407 plakalı tıra arkadan çarptı. Yoldan çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Atçeken'in hayatın kaybettiğini belirledi. Atçeken'in cenazesi morga götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya Ankara Konya Güncel Haberler

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