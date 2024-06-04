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Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? 3 bin TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri emekliye bayram ikramiyelerinin artırılması olacak. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı?

Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri emekliye bayram ikramiyelerinin artırılması olacak. Peki, Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? Detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

İki hafta aradan sonra bugün toplanacak Kabine toplantısında sokak hayvanları gündeminin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin ve emekli ikramiyelerinin de gündemde olması bekleniyor.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak ana konulardan birisi emekli ikramiyeleri olacak. 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması bekleniyor.

Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? 3 bin TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

Kritik toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Bayram İkramiyesi Kabine Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

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