Üye Girişi
Haberler

Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı? #129300

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SKY Sport İtalya'da görev yapan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımdan ayrılabileceğini iddia etti. Peki, Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı?

Galatasaray'da Erden Timur'un görevine devam etmeyecek olması sonrası İtalya'dan şok eden bir haber geldi. Peki, Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı?

ICARDİ GİDİYOR MU?

İtalyan gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un ayrılığı sonrası Mauro Icardi'nin de ayrılma ihtimali olduğunu duyurdu.

Galatasaraylı gazeteci ve muhabirler, Mauro Icardi gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Emre Kaplan : "Basit bir ifadeyle söyleyeyim. Icardi'nin danışmanı Elio Pino sinyal yapıyor. Mauro'nun bir tane yönü var, o da Galatasaray."

Cenk Çınar:"Icardi'nin Erden Timur ayrılıyor diye ayrılmak istediği haberi yalan..."

Burhan Can Terzi:"Bu haber, Erden Timur'un ayrılığını fırsat bilen bazı kişilerin ayak oyunları. Di Marzio'ya bu haberi kimin yaptırdığını biliyorum. Icardi'ye yakın birileri, belki kendi paylarını biraz daha yükseltmek için belki de Icardi'yi Galatasaray'dan koparmaya ikna edip servetlerine servet katmak için bunu yaptılar. Bu haberi bir haftadır Türk basınına yaptırmaya çalışıyorlar ama yaptıramadılar; çünkü yemeyiz."

Süleyman Rodop: " At yalanı, öpeyim İtalyanı…"

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mauro Icardi Galatasaray İtalya Gündem Spor Haberler

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

 Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

Bakmadan Geçme

Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı? #129300 Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? 3 bin TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı? #129300 4 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 4 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title