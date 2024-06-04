Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı? #129300

Galatasaray'da Erden Timur'un görevine devam etmeyecek olması sonrası İtalya'dan şok eden bir haber geldi. Peki, Icardi gidiyor mu? Icardi ayrılacak mı?

ICARDİ GİDİYOR MU?

İtalyan gazeteci Di Marzio, Erden Timur'un ayrılığı sonrası Mauro Icardi'nin de ayrılma ihtimali olduğunu duyurdu.

Galatasaraylı gazeteci ve muhabirler, Mauro Icardi gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Emre Kaplan : "Basit bir ifadeyle söyleyeyim. Icardi'nin danışmanı Elio Pino sinyal yapıyor. Mauro'nun bir tane yönü var, o da Galatasaray."

Cenk Çınar:"Icardi'nin Erden Timur ayrılıyor diye ayrılmak istediği haberi yalan..."

Burhan Can Terzi:"Bu haber, Erden Timur'un ayrılığını fırsat bilen bazı kişilerin ayak oyunları. Di Marzio'ya bu haberi kimin yaptırdığını biliyorum. Icardi'ye yakın birileri, belki kendi paylarını biraz daha yükseltmek için belki de Icardi'yi Galatasaray'dan koparmaya ikna edip servetlerine servet katmak için bunu yaptılar. Bu haberi bir haftadır Türk basınına yaptırmaya çalışıyorlar ama yaptıramadılar; çünkü yemeyiz."

Süleyman Rodop: " At yalanı, öpeyim İtalyanı…"