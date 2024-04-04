İsrail'in Gazze'de saldırılarına tepki olarak Konya'da "Büyük Kudüs Yürüyüşü" düzenlendi.

Kültür Park'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Filistin halkı için toplandıklarını söyledi.

Turhan, Filistinlilerin 181 gündür mücadele ettiğini belirterek, "Cihat eden Gazzeli kardeşlerimizle beraber olduğumuzu göstermek için Konya'mızda toplanmış bulunuyoruz. Allah kardeşlerimize zafer nasip etisin." dedi.

Simit, hurma ve suyla yapılan iftar sonrası Gazze'den gelen Fatih Hammad'ın imamlığında topluluk akşam namazını cemaat halinde kıldı.

Daha sonra harekete geçen katılımcılar, Mevlana Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüş Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi önünde sona erdi.