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Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor
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Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu. Dolu yağışı, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak olan yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.

Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

MARMARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

"SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI"

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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