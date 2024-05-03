Evde tavuk döner tarifi, nasıl yapılır? Tavuk döner malzemeleri nelerdir?

Tavuk döner, ince dilimler halinde kesilir ve genellikle dürüm veya ekmek arası sandviçlerde servis edilir. Turşu, domates, soğan ve salata gibi çeşitli garnitürlerle birlikte lezzetlendirilir. Ayrıca yoğurt ve acı sos gibi ek malzemelerle de sunulabilir. Türkiye'de ve dünya çapında çok popüler bir fast-food yemeğidir. Hem lezzetli hem de besleyici olan tavuk döner, genellikle hızlı bir atıştırmalık veya tam bir öğün olarak tüketilir. İşte evde tavuk döner tarifi, nasıl yapılır ve tavuk döner malzemeleri nelerdir ile ilgili detaylar…

EVDE TAVUK DÖNER NASIL YAPILIR?

Evde tavuk döner yapmak oldukça mümkündür ve lezzetli sonuçlar elde etmek için birkaç temel adım izlenmelidir. İşte evde tavuk döner yapmanın basit bir tarifi:

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü veya tavuk butu

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (damak zevkinize göre)

Dürüm ekmeği veya lavaş

Garnitürler (marul, domates, soğan vb.)

Soslar (yoğurtlu sos, acı sos vb.)

Yapılışı:

1. Tavuk etini ince dilimler halinde kesin. Tercihen, tavuk göğsü kullanın ve etleri ince dilimler halinde doğrayın. Eğer zamanınız varsa, tavuk etini birkaç saat buzdolabında bekletin.

2. Bir karıştırma kabında yoğurt, zeytinyağı veya sıvı yağ, ezilmiş sarımsak, kimyon, pul biber, karabiber ve tuzu karıştırın. Bu karışıma tavuk dilimlerini ekleyin ve etlerin her tarafını bu marinasyon karışımıyla kaplayın. En azından 30 dakika buzdolabında bekletin.

3. Tavuk dilimlerini bir şişe dizin veya bir döner makinesinde kullanın. Fırın tepsisine veya fırın ızgarasına yerleştirin. Üzerlerine bir fırça yardımıyla kalan marinasyon karışımını sürün.

4. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tavukları pişirin. Etlerin her iki tarafını da eşit şekilde pişirin ve altın rengini alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Etlerinizi dilerseniz ocakta da tavada pişirebilirsiniz.

5. Pişen tavuk döneri fırından alın ve birkaç dakika dinlendirin. Ardından ince dilimler halinde kesin.

6. Dürüm ekmeği veya lavaşın üzerine tavuk döner dilimlerini yerleştirin. Garnitürler ve soslarla birlikte sarın ve servis edin.

EVDE TAVUK DÖNER TERBİYESİ NASIL YAPILIR?

Evde tavuk döner terbiyesi yapmak oldukça basittir ve tavuk etine lezzet katmak için kullanılır. İşte ev yapımı tavuk döner terbiyesi için temel bir tarif:

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım limonun suyu

Tuz (damak zevkinize göre)

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında yoğurt, zeytinyağı veya sıvı yağ, ezilmiş veya rendelenmiş sarımsak, kimyon, pul biber, karabiber ve tuzu iyice karıştırın.

Karışıma yarım limonun suyunu ekleyin. Limon suyu, terbiyenin tatlı bir ekşi lezzet almasını sağlar ve aynı zamanda etin yumuşamasına da yardımcı olur.

Malzemeleri homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra, tavuk etini bu terbiye karışımı ile kaplayın. Tavuk etlerinin her tarafının bu karışımla kaplanması ve etlerin iyice terbiye olması için etleri buzdolabında birkaç saat bekletin. Daha iyi sonuçlar için etleri bir gece boyunca buzdolabında bekletebilirsiniz.

Tavuk etleri terbiyelendikten sonra, tavuk döner yapımında kullanabilirsiniz. Etleri mangalda, fırında veya tavada pişirebilirsiniz.