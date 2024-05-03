Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk ve kadın demeden katliamlarına devam ediyor. Dünyanın gözü önünde yapılan bu katliamın durdurulması için Türk makamlarından da tepkiler yükselmiş ve Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Ticaret Bakanlığı, yayınladığı yeni açıklamada her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurdu. Ticaretin kesilmesi ise İsrail medyasında, "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlıklı yazıyla yer buldu.

KISITLAMANIN ARDINDAN ŞİMDİ DE DURDURMA KARARI

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in hükümetinin uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bıraktığı ve insani yardımları engellediği vurguladı ve "Türkiye bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail Hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" dedi.

İSRAİLLİ BAKAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Türkiye'nin aldığı kritik kararı resmi sosyal medya hesabından duyuran İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ticaret anlaşmalarını ihlal etmekle suçlayan Katz, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na 'yerel üretim ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticarette alternatifler aranması talimatı verdiğini söyledi.

İSRAİL BASINI TİCARETİN KESİLMESİNE ÖFKELENDİ

Türkiye'nin kararı sonrası İsrail medyasında gözle görülür bir öfke hakim. Maariv gazetesi "Erdoğan adım atıyor, İsrail kambur duruyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin kararının İsrailli iş insanları arasında öfkeye neden olduğunu yazdı.

"TÜRKİYE'YE BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ"

Gazeteye konuşan Merhavim Belediye Başkanı Shay Hajaj "Defalarca uyarıda bulunduk. İsrail taze gıda üretiminde bağımsız olmalı, diğer ülkelere bağımlı olmamalıdır." derken, Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer ise, "Türkiye'den yapılan tüm ithalata hemen şimdi üç yıl süreyle %100 oranında koruyucu gümrük vergisi uygulanmalı ve bazı ürünlerin ithalatı tamamen yasaklanmalıdır." dedi ve ekledi; "Hükümet Türkiye'ye bağımlılıktan kurtulmak elinden gelen her şeyi yapmalıdır."

"TÜRK BOYKOTUNUN SONUÇLARI ÇOK BÜYÜK OLACAK"

Calcalist, "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlıklı haberinde Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yigal Maor'un sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin şimdiye kadar birçok ürünün makul fiyatlarla temin edildiği bir kaynak olduğunu söyleyen Maor, Ankara'nın hamlesinin sonuçlarının İsrail için çok ağır olacağını belirterek şunları söyledi;

"Tatlı ve konservelerden, sebze ve meyvelere kadar aklınıza gelebilecek her şey Türkiye'den geliyor. Uluslararası şirketler Türkiye'de montaj yapıyor. Örneğin Toyota Corolla Türkiye'de monte ediliyor ve şimdi İsrail'e araba göndermenin mümkün olmadığı söyleniyor. Durum gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmesinin engellenmesi veya Türkiye semalarında uçuş yasağı getirilmesiyle daha da kötüleşebilir"

TÜRKİYE'NİN KARARI DÜNYA MANŞETLERİNDE

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin Gazze'deki 'insani trajedi' nedeniyle İsrail'le tüm ticareti durdurduğunu yazdığı haberinde söz konusu hamlenin, eski iki yakın müttefik arasında kötüleşen gerilimi daha da derinleştireceğini iddia etti.

BBC de iki ülke arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı.

"BU ADIM TÜRKİYE'NİN İSRAİL MÜCADELESİNDE BİR CEPHE"

Aljazeera de iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerken Türkiye'nin kararının İsrail'in tepkisini çektiğini yazdı.

Fox News, Türkiye'nin Gazze'deki savaşa karşı protestosunun son hamlesi olarak İsrail ile ticareti kestiğini yazdı. İsrail'in duruma tepki gösterdiğini yazan Fox News "Bu adım Türkiye'nin İsrail'e karşı mücadelesinde sadece bir cephe. Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde süren soykırım davasına müdahil olma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI GİDEREK SERTLEŞİYOR"

Middle East Eye (MEE) Türk hükümetinin ilk olarak 9 Nisan'da İsrail'e 50'den fazla ürüne ihracat kısıtlaması getirdiğini, daha sonra soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını şimdi de ülke ile olan tüm ticaretini durdurduğunu belirterek Ankara'nın tavrının giderek sertleştiğini yazdı.