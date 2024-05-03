Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor! Kanun teklifi TBMM'de

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla ilgili beklenen adım geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezaları artırılacak.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde tespit edilen fahiş fiyatlara ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta ise 1 milyon liradan 12 milyona çıkarılacak.

Düzenlemeyle enflasyonun dışında piyasa dengesini bozanlara fırsat verilmemesi amaçlanırken tüketicileri zora sokan yüksek fiyatların da önüne geçilecek.

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