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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor! Kanun teklifi TBMM'de

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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla ilgili beklenen adım geldi. TBMM Başkanlığı'na sunulan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanların cezaları artırılacak.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde tespit edilen fahiş fiyatlara ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçulukta ise 1 milyon liradan 12 milyona çıkarılacak.

Düzenlemeyle enflasyonun dışında piyasa dengesini bozanlara fırsat verilmemesi amaçlanırken tüketicileri zora sokan yüksek fiyatların da önüne geçilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Doğa Sosyal:

kanun çıksa ne olur denetleyen olmayınca

132
3
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Ssvep:

Pabucun pahalı olduğunu biraz hissettiler galiba bu sefer farklı olabilir Ceket koyunca kazanilmadığını anladılar

yanıt17
yanıt3
Ahmet Yazıcı:

Gene caydırıcılık yok. Gene çözülemeyecek. Sen marketlere keskin bir caydırıcılık vermezsen marketler senin yazacağın milyon liralık cezaya bakmaz. Adam zaten o parayı 1 saatte kazanıyor. Devletimiz bayağı ilginç …

80
2
yanıtYanıtla
Bükücü:

Serbest piyasa kanununu değiştirin. Her yerde tek fiyat uygulamasını başlatın.

47
2
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Narter Nart:

O zaman nasıl suyu bulandırabilecekler...

yanıt14
yanıt2
D:

Yav arkadaş iki üç senedir nerdesiniz, üzerinize düşen görevi neden yapmıyorsunuz. Her gün aynı muhabbet ama hiçbir şey değişmedi. Git gide berbat oluyor piyasa. Samimi olun.

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0
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Narter Nart:

Firmalar önlemlerini aldı.. Fiyatları yüzde yüzden fazla artıranlar var... Temizlik malzemeleri ilk sırada.

38
0
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Şahin Koçak:

Peki denetleyenleri kim denetleyecek.onlari oralara getirenleri kim sorup sorusturacak

28
0
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Muhalif:

Kadı efendi %10 kar payı dese bugün ülkede bütün ürünler yarı fiyatına düşer . Serbest piyasa kalkmadıkça istediğini yap

18
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Murat Celik:

çok güzel bir adam olmuş orası çok yapıp milletimizi çileden çıkaran insanlar inşallah büyük cezalarla karşılaşırlar

9
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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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