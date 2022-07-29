Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 230 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli haberi: Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 230 bin makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 230 bin makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar neticesinde İzmit ilçesinde bir iş yeri ile depoya operasyon düzenlendi.

Aramada, 119 bin TAPDK bandrolü olmayan gümrük kaçağı makaron, 111 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 46 paket TAPDK bandrolü olmayan nargile tütünü ile 10 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli TAPDK Güncel Haberler

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