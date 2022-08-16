Kızını boğazından bıçaklayarak öldüren babaya 'indirim' yapılarak verilen ceza onandı

KAYSERİ'de, Basri Karakulak'ın (65), kızı Şahinder Karakulak'ı (40) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, geçen yıl 15 Kasım'da, Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Kavga kısa sürede kavgaya dönüştü, Basri Karakulak, 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı Basri Karakulak, tutuklandı.

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.