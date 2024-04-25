Kızıltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kızıltepe ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Ziyaret Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.