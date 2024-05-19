Kırşehirli Dağcılar ve Gençler Bayraktepe'ye Tırmandı

Kırşehirli dağcılar ve gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen "Gençlik Haftası Bayraktepe Yürüyüşü" etkinliğine, dağcılar, sporcular, üniversite ve lise öğrencileri ile bazı kamu personelleri katıldı.

Merkeze bağlı Çayağzı köyünde bir araya gelen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe başlayarak 1610 rakımlı Bayraktepe'nin zirvesine tırmandı.

Kuvvetli rüzgara rağmen 2 saat süren tırmanışa katılanlar, zirvede bulunan dev Türk bayrağının altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.