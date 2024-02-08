Kırklareli Valisi Depremzedeleri Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla depremzede aileleri ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet eden Ekici, istekleri de dinledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Ekici, yaraların sarılması için çalıştıklarını ifade etti.

Depremlerin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen acıların aynı olduğunu bildiren Ekici, "Depremlerin ardından bir çok vatandaşımız hayatını kaybetti, bazı vatandaşlarımız yaralandı, bazıları evsiz kaldı. İlimize gelen bir çok depremzedeye gereken desteği sağladık, sağlayama devam ediyoruz. Devlet ve millet olarak yaraların sarılması için halen var gücümüzle gayret gösteriyoruz." diye konuştu.