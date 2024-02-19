Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile görüştü

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Gürhan Çokgezer'i makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin adının eğitimdeki başarısıyla duyurmak için çalıştıklarını söyledi.

Çokgezer'de çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'da hazır bulundu.

İl Sağlık Müdürü Cerit, incelemede bulundu

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski ilçesinde incelemede bulundu.

Cerit, Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü arşiv odası, gebe sınıfı ile Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarının isteklerini de dinleyen Cerit, sağlık alanında en iyi hizmeti sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Gölet temizliği

Kırklareli İl Özel İdaresi hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Üsküp göletinin temizlik çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

İhtiyaç duyulan göletlerde temizlik çalışmasının yapıldığını ifade eden Kuşoğlu, göletlerin doğal yaşamada katkı sunduğunu kaydetti.