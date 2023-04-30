Lüleburgaz'dan umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Romanlar Konfederasyonu iş birliği ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinden umreye gidecek 41 kişi için tören düzenlendi.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen törene İlçe Müftüsü Sabri Demir ve vatandaşlar katıldı.

Demir, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim ile ilahilerin okunmasının ardından 41 kişi kutsal topraklara uğurlandı.

Yağmur ve şükür duası yapıldı

Kırklareli'nde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Üsküp beldesinde gerçekleştirilen programa, İl Müftü Yardımcıları Ramazan Özdemir ve Turgut Çavdar ile mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar katıldı.

Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, duanın ardından yaptığı konuşmada, yağmur duasına katılanlara teşekkür etti.

Geçimini çiftçilikten kazanan vatandaşlar için yağmurun çok önemli olduğunu ifade eden Kasap, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu.