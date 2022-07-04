Kırklareli Valisi Birol Ekici, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ı ziyaret etti.

Vali Ekici, anı defterini imzaladıktan sonra Algan ile bir süre sohbet etti.

Kolordu Komutanı Algan'a çalışmalarında başarı dileyen Ekici, ülke topraklarının korunması için gece gündüz demeden çalışan askeri personele teşekkür etti.

Hakim ve savcılara veda töreni düzenlendi

Kırklareli'nde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi'yle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, bir restoranda düzenlenen programda, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Vali Birol Ekici de, hakim ve savcılara kentte görev yaptıkları süre içerisinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Vali Ekici, OSB'deki tekstil firmalarını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) tekstil firmalarını ziyaret etti.

Ekici, OSB'deki firmaları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle sohbet eden Ekici, istekleri dinledi.