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Kırklareli'nde Gençlik Haftası Töreni

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Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kırklareli'nde Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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