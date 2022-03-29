Kırıkkale'de yabancı uyruklulara yönelik "Yerelde Uyum Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların topluma uyum sürecini hızlandırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşunun (IOM) destekleriyle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan ile IOM Proje Yetkilisi Melis Kurucu ve kentte yaşayan yabancı uyruklular katıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı gö?menlerin sığındığı bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca çeşitli sebeplerle yerinden ve yurdundan olan insanlara kucak açtığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yakın tarihimize baktığımızda 2000 yılında dünya genelinde 150 milyon olan gö?men sayısının 2020 yılı sonu itibariyle 281 milyona ulaştığı görülmektedir. Türkiye olarak özellikle son dönemlerde en fazla sığınmacı?? ev sahipliği ya?an ülkeyiz. Ülkemizde 3 milyon 700 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli, 300 bin uluslararası koruma kapsamında kalan yabancılar ve 1 milyon 399 bin 588 ikametli olmak üzere 5 milyon 399 bin 588 kişi bulunmaktadır. İlimiz de 11 bin civarı yabancıya ev sahipliği yapmaktadır."

Erdoğan, toplantının Türkiye'deki yabancıların ev sahibi toplumun sosyal uyumunu artırmak, uluslararası koruma ve geçici koruma usullerine ilişkin süreçlerin daha iyi bilinmesini sağlamak, doğru bilinen yanlışlarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve yerel düzeyde Uyum Strateji Belgesi ile Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasını temin etmek amacıyla düzenlendiğini aktardı.

BM IOM Proje Yetkilisi Melis Kurucu da AB tarafından finanse edilen ve Göç İdaresi Başkanlığı ile istişareli uygulanan "Yerelde Uyum Buluşmaları"nın 44'üncüsünün Kırıkkale'de düzenlendiğini belirtti.

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 100 etkinlik yapmayı planladıklarını anlatan Kurucu, "Bu toplantılarla kurum temsilcileriyle göçmenleri bir araya getirerek, Türkiye'de bulundukları süre boyunca ulaşabilecekleri hak hizmetlerinin yanı sıra, yerine getirmekle mükellef oldukları yükümlülükler hakkında en doğru bilgiyi vermeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzmanı İsmail Aslan ise "Türkiye'de Göç ve Uyum" konulu sunum yaptı.

Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Sağlık Müdürlüğünce yabancılara yönelik verilen hizmetler hakkında bilgi verildi.

Konuşmaların tercümanlar aracılığıyla katılımcılara aktarıldığı programda, ilkokul öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu.