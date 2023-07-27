Kilis'te otopark davasında ölen şoför son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS - Kilis'te otopark kavgasından başlayan tartışmadı polisin silahından çıkan mermilerin hedefi olan dolmuş şoförü son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün sabah saatlerinde saat 07: 50 sıralarında Yaşar Aktürk Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. Kilis'te dolmuş şoförü H.Ö. ile polis memuru M.Y. arasında tartışma çıktı. Polis memuru M.Y. beylik tabancası ile H.Ö.'ye birden fazla ateş ederek vücuduna birden fazla mermiler isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından vefat etti. H.Ö. Kilis Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu katıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.