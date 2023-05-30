Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Kilis'te 2 ila 18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan hükümlülerden diğer 8 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kilis'te 2 ila 18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 22-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli yakalandı. Bunlar arasında 2 ila 18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diğer 8 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.