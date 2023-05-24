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Kilis'te 4 bin 531 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kilis'te 4 bin 531 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Kilis'te bir otomobilde 4 bin 531 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis'te bir otomobilde 4 bin 531 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep'ten Kilis'e kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine merkeze bağlı Topdağı ve Uzunlu köyü mülki sınırları içerisinde yol kontrolü ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Yol kontrolünde durdurulan şüpheli M.D. idaresindeki otomobilde yapılan aramada 4 bin 531 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Gaziantep Kilis Güncel Haberler

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