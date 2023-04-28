Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar'a Yanıt: 'Bu Kadar Siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Bir Partinin Seçim Propagandası Olmak Size Yakışmaz'

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; kendisinin Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına “TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş” karşılığını veren BAYKAR’ın CEO’su Haluk Bayraktar’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; kendisinin Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklamalarına "TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" karşılığını veren BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz" dedi.

Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Twitter hesabında 'Atatürk Havalimanı' notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı Havacılık ve Uzay Çalışmaları'nın merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Atamızın adını taşıyan bu merkez, havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak" dedi.

BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliklerinde çekilen fotoğraflarla birlikte Twitter hesabından; "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın paylaşımına bu sabah yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş."