Kılıçdaroğlu çifti, Ankara'da depremzedeleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu çiftine CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da eşlik etti, Kılıçdaroğlu, durumları hakkında bilgi aldıkları depremzedelere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Çıkışta basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım ile beraber depremden kurtulan, şu anda hastaneye yatan hastaları ziyaret ettik. Kolay bir şey değil gerçekten Türkiye'nin yüreği yanıyor. Kurtuldukları için yaşadıkları travmanın hala izlerini görüyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yoğun bakımda olan hastalar var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmaları en büyük arzularımızdan biridir" dedi.CHP'li belediye başkanlarının da hastalara ulaşmaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Enkaz altında kalanlar var. Gerçekten de insan bu gibi bir durumda rahatlıkla tasarlayamıyor. Çok büyük acılar var. Az önce bir kadını ziyaret ederken hıçkırıklarını tutamadı, nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şey ama her şeyden önce buraya gelen, tedavi olan hastalar için doktor arkadaşlarımız ellerinden gelen çabaları gösteriyorlar. Bütün doktor arkadaşlara hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar" diye konuştu.