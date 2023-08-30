Kılıçdaroğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Temel Atma Törenine Katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Söke’de Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu törende, "Sayın Genel Başkanımızın tüm CHP'li belediye başkanlarına verdiği bir talimat vardır, 'seçildiğiniz kentte, beldede hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Hiç kimse soğuktan üşümeyecek. Her zaman fakir, fukara, garip, gurebanın yanında olacaksınız' der. Sayın Genel Başkanım, Aydın'daki tüm ilçe belediye başkanlarımızın hepsi sizin talimatınızı yerine getiriyor. Aydın'da yaşıyorsanız hiç kimse karnı aç yatağa girmez. Hiç kimse soğuktan üşümez çünkü CHP'li belediye başkanları var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Söke'de Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu törende, "Sayın Genel Başkanımızın tüm CHP'li belediye başkanlarına verdiği bir talimat vardır, 'seçildiğiniz kentte, beldede hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Hiç kimse soğuktan üşümeyecek. Her zaman fakir, fukara, garip, gurebanın yanında olacaksınız' der. Sayın Genel Başkanım, Aydın'daki tüm ilçe belediye başkanlarımızın hepsi sizin talimatınızı yerine getiriyor. Aydın'da yaşıyorsanız hiç kimse karnı aç yatağa girmez. Hiç kimse soğuktan üşümez çünkü CHP'li belediye başkanları var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Aydın Söke'de Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan birer konuşma yaptı.

AYDIN BELEDİYE BAŞKANI ÇERÇİOĞLU: "SEÇİMDE NE SÖZ VERDİYSEK YAPIYORUZ"

Çerçioğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Sökeye 1 milyarı aşan yatırım yaptık. Bugün de sizlerle beraber 2019 yılında seçimlerde söz verdiğimiz diğer temel atma projelerini gerçekleştireceğiz. Neydi verdiğimiz söz yeni bir otogar. 42 bin metrekareye üzerinde oturan bir otogar. Yine Söke'nin en büyük sorunu olan trafik ve otopark sorunu... Sizlere seçimde söz vermiştim 'Söke'nin kalbine, merkezine yeraltı otoparkı yapacağız' diye. Bugün onun temelini atacağız. 10 bin metrekare üzerine yeşil alan park... Bugün temelini atacağımız bu üç projeyi de 2024 Mart'ın ilk haftası Sökeli halkın kullanımıza açacağız. Sayın Genel Başkanımızın tüm CHP'li belediye başkanlarına verdiği bir talimat vardır, 'Seçildiğiniz kentte, beldede hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Hiç kimse soğuktan üşümeyecek. Her zaman fakir, fukara, garip, gurebanın yanında olacaksınız' der. Sayın Genel Başkanım, Aydın'daki tüm ilçe belediye başkanlarımızın hepsi sizin talimatınızı yerine getiriyor. Aydın'da yaşıyorsanız hiç kimse karnı aç yatağa girmez. Hiç kimse soğuktan üşümez çünkü CHP'li belediye başkanları var. Seçimde ne söz verdiysek yapıyoruz. Sizlerden topladığımız vergilerle yapıyoruz."

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI ARIKAN: "TEK AMACIMIZ VAR AYDIN'A SÖKE'YE HİZMET ETMEK"

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da temel atma töreninde konuşarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 ay oldu göreve geleli. Özlem başkanımla, örgütümle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zaten tek bir amacımız var Aydın'a, Söke'ye hizmet etmek... Bunun yanında ilçe belediye başkanlarımızla, örgütümüzle hep beraber tek bir hedefimiz var. Aydın'a hizmet etmek. İnşallah bu kalan sürede de bu eserleri gerçekleştireceğiz. Bugün aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da 101. yıldönümü. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."