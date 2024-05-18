Kenya'da Yolcu Otobüsü Nehre Yuvarlandı: 9 Ölü, 17 Yaralı
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır.
Kenya'da yolcu otobüsünün nehre yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Kenya basınındaki habere göre, başkent Nairobi'de yolcu otobüsü takla atarak Mbagathi Nehri'ne yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.