Kayseri gündem haberleri | Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kayseri haberler... Kayseri'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kayseri'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Y.Ç'nin kullandığı 38 EE 304 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi yakınlarında Y.A. yönetimindeki 50 ACA 745 plakalı motosikletle çarpıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Y.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. ve arkadaşı O.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Sercan Küçükşahin Kayseri Güncel Haberler

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