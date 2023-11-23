Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Engellilere Akülü Araç Hediye Etti

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinin projesi kapsamında hayırsever desteğiyle 150 engelliye akülü araç hediye edildi. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Vali Gökmen Çiçek de etkinlikte konuşma yaptı ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinin projesi kapsamında hayırsever desteğiyle 150 engelliye akülü araç hediye edildi.

"Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayserili iş inşanı Çetin Şen'e ve ailesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hayırseverliğin önemini vurgulayan Elitaş, "Kazancı daha da artırabilmek, getirisini çoğaltabilmek için bunu paylaşabilmek gerekir. Biraz önce sordum ve Çetin Bey yıllardır yardım ettiklerini söyledi, 'Bunu gelenek haline getirdik.' dedi. Emniyet Müdürlüğümüz de ihtiyacı olanları tespit ediyor. Hayır sahibi olmak her kula nasip olacak bir iş değil. Nasip olan değerli kardeşlerimi de kutluyorum. Yerel yönetimler de bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor." diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de suç ve suçluyla mücadelede önemli çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda özelikle hırsızlık ve uyuşturucu suç oranlarında ciddi düşüş yaşandığını ifade etti.

Çiçek, projede emeği geçen hayırseverlere ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise 2017'de uygulamaya konulan proje kapsamında bugüne kadar 714 engelliye akülü araç dağıtıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından akülü araçlar engellilere teslim edildi.