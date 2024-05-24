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Kayseri'de yakalanan 5 FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

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Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ üyeleri olan 5 hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de yakalanan 5 FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordinesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç eski binbaşı A.A, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.Y. ve ihraç öğretmen F.E.S, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretim görevlisi, avukat E.H ile eski öğretmen E.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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