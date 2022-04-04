Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza - Haberler

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Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğada yakaladığı yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğada yakaladığı yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin doğada yakaladığı yaban hayvanlarını evinde beslediği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 11 yeşilbaş ördek ve 8 angut kuşuna el koydu.

Ev sahibine 3 bini idari, 17 bini tazminat olmak üzere 20 bin lira ceza kesildi.

El konulan hayvanlar, veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza

Kayseri'de yaban hayvanlarını evinde besleyen kişiye 20 bin lira ceza

AA / Murat Asil - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hisarcık, Kayseri, Bünyan, Güncel, Haberler

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