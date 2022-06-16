Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis talebi Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.H.H, maktul E.K'nin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık M.H.H'nin ise savunmasında, "pişman olduğunu ve mahkemenin affına sığındığını" söylediği öğrenildi. Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Olay Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi'nde 28 Aralık 2021'de, E.K. ile otomobilinde bulunan yabancı uyruklu M.H.H. arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada bıçakla ağır yaralanan E.K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan M.H.H. daha sonra yakalanarak, tutuklanmıştı. AA / Ramazan Kaya - Güncel Kayseri Güncel Haberler

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