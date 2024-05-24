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Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Merkez Melikgazi ilçesi Kerkük Bulvarı'nda bazı araçlar mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlar kurtarılarak yol kenarına alındı. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı tarım arazileri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Merkez Melikgazi ilçesi Kerkük Bulvarı'nda bazı araçlar mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlar kurtarılarak yol kenarına alındı.

Öte yandan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı tarım arazileri de sağanaktan olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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