Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin saklandığı adresi tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.