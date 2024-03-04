Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.