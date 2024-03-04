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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Cezaevi Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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