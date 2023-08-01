Kayseri'de Elektrikli Şöminede Uyuşturucu Operasyonu
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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda T.N.'nin, İstanbul'dan Kayseri'ye, otobüs aracılığıyla uyuşturucu getirdiği bilgisi alındı. Otobüsle getirilen kargoyu alan şüpheli T.N.'nin otomobilini takibe alan ekipler, aracı Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde durdurdu. Narkotik köpekle birlikte araçta yapılan aramada, elektrikli şömine içine gizlenmiş 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.N., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.