Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir camide 2 bin liralık mala zarar veren, iki camide 6 bin 800 lira değerindeki kayıt cihazı ve musluk gibi malzemeleri çalan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Güncel, Haberler

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