Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Haberler

Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir camide 2 bin liralık mala zarar veren, iki camide 6 bin 800 lira değerindeki kayıt cihazı ve musluk gibi malzemeleri çalan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti.
Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel