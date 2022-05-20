Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuk kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayağı asansörle duvar arasına sıkışan çocuk kurtarıldı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de bir iş yerinde ayağı asansör ile duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'de bir iş yerinde ayağı asansör ile duvar arasında sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde E.M. (13) asansöre binmeye çalışırken ayağı asansör ile duvar arasına sıkıştı.

Çocuğun ağladığını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından E.M. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title