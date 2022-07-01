Kayseri'de 4 milyon TL'lik dolandırıcılığa 1 gözaltı KAYSERİ'de, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı öne sürülen G.T., yakalandı. KAYSERİ'de, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı öne sürülen G.T., yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icra yoluyla satılan araçları düşük fiyatlara alacağı vaadiyle çok sayıda kişiden para alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen G.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. G.T., evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda kişiyi yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan G.T., adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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