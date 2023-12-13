Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun inşaatta bıçakla öldürülmesi

Kayseri'de bir inşaatın çatı katında 12 yaşındaki bir çocuğun bıçakla öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun bir inşaatın çatısında bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 yaşındaki 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir inşaatın çatı katında S.D'nin (12) bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan T.Ş. (13) ve Ş.K'nin (13) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'ta 6 katlı inşaatın çatı katından ses gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, S.D'yi bıçakla öldürülmüş halde bulmuştu. Cinayeti işlediği iddia edilen T.Ş, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmış, Ş.K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.