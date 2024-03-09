Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve eşi Kadınlar Günü'nde kadınlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki kadınlarla bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile Kayseri'de birçok alana öncülük eden ve şehrin geleceği için katkı sağlayan kadınlar katıldı.

Burada konuşan Necmiye Büyükkılıç, kadına şiddetin uygulanmadığı bir dünya temenni ettiğini belirtti.

Eşinin konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan Büyükkılıç, eşine karanfil takdim ederek, "Doktor hanıma böyle güzel bir organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Sizler adına bu karanfili takdim ediyorum. Sen zaten benim çiçeğimsin, çocuklarımın annesi, torunlarımın anneannesisin." dedi.

Tüm vatandaşlara en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, bundan sonraki süreçte akıllı şehir projeleri ile şehri daha iyi noktalara taşıyacaklarını kaydetti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler de kadınların toplum ve iş hayatında yıllar içinde yaşadıkları değişimi ve yapılan hizmetleri anlattı.

Programda kadınlara karanfil hediye edildi.