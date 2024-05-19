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Kastamonu ilçelerinde 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

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Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Tosya'da çelenk sunma, saygı duruşu ve gösterilerin yer aldığı tören düzenlendi. Hanönü'de ise çelenk sunma ve ödül töreni gerçekleştirildi. İhsangazi'de ise saygı duruşu, konuşmalar, şiirler ve gösterilerin yer aldığı bir tören düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tosya İzzet Aksalur Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalarda, Kesgin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sahnelendi. Ödül töreninin ardından kutlamalar sona erdi.

Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Hanönü

Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soner Hüser'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından program Şehir Stadyumu'nda devam etti.

Hanönü Çok Programlı Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı gösterilerle devam eden program sonunda farklı dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkanı Metin Yamalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İhsangazi

İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Stadyumu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okundu, gösteriler yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, Hanönü Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı

Kaynak: AA / Güncel

İhsangazi Kastamonu 19 Mayıs Gençlik Hanönü Tosya Spor Güncel Haberler

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