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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Kastamonu merkez ve Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu merkez ve Araç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, kent merkezinde ikametlerinde ve üzerlerinde sentetik ecza hapı bulunan F.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Araç ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan bir araçta esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki M.Ç, N.Ç.E, M.Ç. ve D.T, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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