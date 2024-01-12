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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Operasyonda sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceğini tespit etti.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Cide Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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