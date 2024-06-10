Ferdi Kadıoğlu hangi takımda oynuyor? Ferdi Kadıoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne, kaç yaşına, nereli EURO 2024?

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi. Peki, Ferdi Kadıoğlu hangi takımda oynuyor? Ferdi Kadıoğlu hangi takımın oyuncusu, mevkisi ne EURO 2024?

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum: 7 Ekim 1999 (24 yıl yaşında), Arnhem, Hollanda

Şu andaki takımları: Fenerbahçe (#7 / Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (#20 / Orta Saha)

Katılma tarihleri: 2022 (Türkiye Millî Futbol Takımı), 2018 (Fenerbahçe), 2016 (NEC)

Ebeveynleri: Feyzullah Kadioglu, Diane Matla

Boy : 1,74 m

Ferdi Erenay Kadıoğlu (d. 7 Ekim 1999, Arnhem), Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Fenerbahçe

14 Temmuz 2018 tarihinde Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.40M€ bonservis bedel ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Fenerbahçe'nin U21 takımda formaya giyme başladı. Fenerbahçe'nin U21 takımında toplam 10 maça çıktı. 20 Aralık 2018 tarihinde Giresunspor ile oynanan Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil oldu. Ferdi Fenerbahçe a takımıyla ilk resmi maçına çıkmış oldu.

2019-20 sezonunda takımın başına Ersun Yanal'ın geçmesiyle birlikte kadroda yer almaya başladı.

19 Ağustos 2019 tarihinde Gazişehir ile oynanan birinci hafta maçının 77. dakikasında sakatlık geçiren Victor Moses'ın yerine oyuna dahil olan Ferdi, 88. dakikada takımın 5. golünü attı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol oldu. Fenerbahçe, maçı 5-1 kazandı.

24 Ağustos 2019 tarihinde ise İstanbul Başakşehir ile oynanan maçın 55. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine dahil olan Ferdi, 90+3. dakikada Nebil Dirar'a asist yaptı. Bu Ferdi'nin Fenerbahçe formasıyla yaptığı ilk asist oldu. Fenerbahçe bu son dakika golüyle maçı 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

24 Şubat 2022 tarihinde Slavia Praha ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında bacağına aldığı darbe sonucunda sakatlık geçirdi ve 28. dakikada oyundan çıktı. Sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma olan Ferdi'nin 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörüldü.

Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber 3-5-2 sisteminin kanat bek pozisyonunda görev almış ve savunma yönünü geliştirmiştir. Performansıyla takdir toplayan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda, Kanada ve Türkiye millî takımlarından davet almış, Türkiye'yi seçmiştir. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından İsmail Kartal göreve gelmiş, Fenerbahçe istikrarlı bir şekilde yükselirken bu durumda Ferdi Kadıoğlu'nun büyük payı olmuştur. Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamlamış, Ferdi Kadıoğlu sağ ve sol bekte görev almış, sezonu Süper Lig'de 28 Maç 2 Gol 1 Asist, Avrupa Kupalarında 7 Maçta 1 Gol 3 Asist, Türkiye Kupasında ise 1 Maça çıkarak tamamlamış, toplamda 38 Maçta 3 Gol 3 Asist yapmış, bu maçlarda 6 kez sarı kart görmüştür.