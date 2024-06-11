Türkiye'nin EURO 2024 ilk maçı ne zaman? Milli takımımız ilk maçını ne zaman, kimle oynayacak?
Türkiye A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçlarının ardından ilk EURO 2024 maçını beklemeye başladı. Peki, Türkiye'nin ilk EURO 2024 maçı ne zaman? İşte Türkiye'nin EURO 2024 maç programı!
Türkiye'nin EURO 2024 ilk maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçlarının ardından ilk EURO 2024 maçını beklemeye başladı. Peki, Türkiye'nin ilk EURO 2024 maçı ne zaman? İşte Türkiye'nin EURO 2024 maç programı haberimizde!
TÜRKİYE'NİN İLK EURO 2024 MAÇI NE ZAMAN?
14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e artık çok az bir süre kaldı.
Türkiye, EURO 2024'te ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan'a karşı oynayacak.
TÜRKİYE'NİN EURO 2024 MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye'nin EURO 2024 maç programı şu şekildedir:
Türkiye - Gürcistan: 18 Haziran Salı
Türkiye - Portekiz: 22 Haziran Cumartesi
Türkiye - Çekya: 28 Haziran Çarşamba