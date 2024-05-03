Kastamonu'da firari hükümlü yakalandı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C.K. yakalandı. Üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kastamonu'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, "hırsızlık" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.K. yakalandı.
Hükümlünün üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
M.C.K. işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.