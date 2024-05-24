Karşıyaka'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Karşıyaka ilçesindeki İmbatlı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İmbatlı Mahallesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz yangının genişlememesi ve çevredeki yerleşim alanına sıçramaması için önlem aldı.
Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.