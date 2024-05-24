Karşıyaka'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İmbatlı Mahallesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz yangının genişlememesi ve çevredeki yerleşim alanına sıçramaması için önlem aldı.

Yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.