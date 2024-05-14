Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları operasyonda, aralarında kadınların da olduğu Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.