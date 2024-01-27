Üye Girişi
Haberler

Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı: 40 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.

Karlıova'da bir haftadır kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından ilçede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken ulaşımda aksamlar meydana geldi.

Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda ise araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

Belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karlıova Bingöl Ulaşım Hava Durumu Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title