Karlıova'da Yoğun Kar Yağışı: 40 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor. Kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkileniyor.
Karlıova'da bir haftadır kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın ardından ilçede kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken ulaşımda aksamlar meydana geldi.
Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl-Erzurum kara yolunda ise araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.
Belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.